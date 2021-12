Clube da Esquina ganha série documental após turnê

Após turnê dedicada ao Clube da Esquina, o álbum duplo ganha também uma série documental no Canal Brasil que contará com uma seleção especial de grandes participações, no dia 24 de janeiro.

Entre os nomes, estão Ney Matogrosso, Criolo, Lô Borges, Iza e Samuel Rosa. Dois meses antes do lançamento da série, a capital baiana recebe o show dedicado ao disco, no dia 24 de novembro, quando Milton Nascimento desembarca em Salvador, na Concha Acústica do TCA.

“A turnê Clube da Esquina pretende trazer ao público um resgate dos grandes clássicos dos dois álbuns, com maior foco no primeiro disco. Inclusive, músicas que o público nunca escutou ao vivo”, diz Milton. Clube da Esquina é o quarto disco da carreira do artista, que levou também o nome de Lô Borges na capa.

Os ingressos para o show seguem à venda na bilheteria do TCA, SACS dos shoppings Barra e Bela Vista, além do site Ingresso Rápido.

