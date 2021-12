O YouTube divulgou na manhã desta quinta-feira, 6, a listagem com os 10 clipes mais acessados deste ano. Oito deles são de origem latina.

Conforme a plataforma, os hits de maiores destaques foram as do porto-riquenho Ozuna. O artista, inclusive, é o responsável pelo vídeo campeão, "Te Boté", que é o mais visto com 1,45 bilhões de acessos. A música é um remix com Casper, Nio García, Darell, Nicky Jam e Bad Bunny.

Além de Ozuna, Nicky Jam x J. Balvin, Daddy Yankee, Becky G, Natti Natasha e El Chombo feat. Cutty Ranks dominaram a plataforma em 2018 (veja lista abaixo).

Da Redação Clipes de origem latina dominam lista de vídeos mais vistos em 2018

adblock ativo