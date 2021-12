Com menos de um mês para o Carnaval de Salvador a música "Metralhadora" da Banda Vingadora, já é considera um dos hits, não só na Bahia, como em todo o Brasil. Nesta quinta-feira, 7, o vídeo está próximo de completar 1 milhão de visualizações, já totalizando 938.168 cliques.

O clipe que foi lançado no dia 19 de dezembro, está causando bastante nas redes sociais, e fazendo vários artistas como, como Preta Gil, Anitta e Hugo Gloss se renderem a "arrochadeira" e compartilharem a vídeos e fotos dançando a coreografia.

Com ares de super produção, o vídeo que teve cerca de R$ 200 mil em investimentos já está levando o nome do grupo para o resto do país. Com agendas de shows lotada e marcada para se apresentar em vários eventos e programas de TV nacionais, a Banda Vingadora ainda promete mostrar muito ritmo com o "violino do poder".

Confira o clipe:

Da Redação Clipe "Metralhadora" da Vingadora tem quase 1 mi de views

