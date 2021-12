O clipe Beijinho no Ombro de Valesca Popozuda, já tem mais de 690 mil visualizações, no YouTube, dois dias depois de ser lançado.

O primeiro clipe da funkeira foi gravado no Castelo de Itaipava, Região Serrana do Rio de Janeiro e teria custado cerca de R$ 437 mil. Durante o clipe, a cantora contracena com um tigre e um falcão.

A coreografia e cenografia de Beijinho no Ombro parecem ser inspirados em clipes de Beyoncé e Lady Gaga.

Assista ao clipe da música Beijinho no Ombro

Da Redação Clipe de Valesca Popozuda já conta 690 mil visualizações

adblock ativo