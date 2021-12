O clipe oficial de Can't Remember to Forget You, uma parceria de Shakira e Rihanna que foi divulgado na quinta-feira, 30, já alcançou mais de 3 milhões de visualizações no Youtube.

Tradicionalmente, a sensualidade não pode faltar em um clipe da colombiana e em Can't Remember to Forget You, Shakira e Rihanna trocam carinhos em uma cama enquanto fumam charutos.

Rihanna faz um solo na curta participação da canção cantada maior parte por Shakira. Ela também solta os quadris e rebola muito na famosa parede. A cena lembra Beautiful Liar quando Beyoncé e Shakira dançam encostadas em um muro.

A música marca o retorno da colombiana que ficou um tempo longe dos palcos para cuidar do seu filho Milan. A faixa estará presente no novo disco Shakira que será lançado em março.

Assista ao clipe de Can't Remember to Forget You

Da Redação Clipe de Shakira e Rihanna tem mais de 3 milhões de views

adblock ativo