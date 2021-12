O clipe "Roar", de Katy Perry, lançado dia 5 de setembro no youtube, alcançou nesta sexta-feira a marca de quase 80 milhões de pageviews. O vídeo foi atacado por algumas das mais importantes organizações de defesa dos animais, como o PETA (sigla para People for the Ethical Treatment of Animals, em inglês)., por usar animais.

Katy, que pode cantar em trio no Carnaval de Salvador em 2014, lançou "Roar" como uma espécie de amostra do álbum Prism. Veja o clipe:

Marcos Venancio Machado Clipe de Katy Perry já foi visto quase 80 milhões de vezes

adblock ativo