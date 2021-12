O clipe de Swish Swish, música resultado da parceria entre Katy Perry e Nicki Minaj, finalmente foi divulgado na tarde desta segunda-feira, 3 (confira abaixo).

Se um novo clipe já seria o suficiente para despertar a ansiedade dos fãs, este gerou mais expectativa após a rainha brasileira do rebolado Gretchen postar, no final de semana, um teaser em suas redes sociais para revelar que faria parte do vídeo.

Agora, o mistério acabou. Katy Perry divulgou o videoclipe na íntegra, e os fãs dela e da Gretchen podem matar a curiosidade.

Clipe de Katy Perry com participação de Gretchen é divulgado

