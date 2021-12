Clipe de Kanye West mostra vídeos de casos de racismo e violência policial

Em parceria com Travis Scott, Kanye West lançou, nesta terça-feira, 30, o clipe da faixa “Wash Us in the Blood”, com colagens de vários trechos de gravações, incluindo registros reais de policiais agindo contra a população negra de forma violenta, nos Estados Unidos.

De acordo com informações do Portal UOL, a música estará no novo álbum de Kanye, “God’s Country’, que ainda não tem previsão para estrear. Além disso, o clipe usa trechos de videogames, animações simulando cenários espaciais e vídeos de apresentações e discursos de personalidades negras.

"Não me leve a mal, eu demorei para entender/ Eles querem editar minhas entrevistas, pular direito para os interlúdios", diz Kanye em um trecho.

A faixa foi produzida pelo ícone do hip hop Dr. Dre.

