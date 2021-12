A cantora Demi Lovato lançou, na quinta-feira, 10, no Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, o clipe de “OK Not to Be OK”, em parceria com o DJ Marshmello. De acordo com informações do UOL, o novo single promove a ONG Hope For de Day (“Esperança Por um Dia”), que atua no combate ao suicídio.

“A prevenção ao suicídio começa com uma conversa que ainda não tivemos sobre saúde mental, um assunto que é tabu. O primeiro passo para quebrar este silêncio é abolir os estigmas de medo, julgamento e vergonha em torno de nossas experiências. Assim, podemos proclamar que 'está tudo bem não estar bem’”, diz descrição do vídeo.

Demi ainda mostrou a capa do single no Instagram e deixou uma mensagem para os fãs, incentivando-os a usar o dia para “refletir sobre sua saúde mental e checar como estão seus entes queridos”.

Assista o vídeo abaixo:

Da Redação Clipe de Demi Lovato promove campanha de prevenção ao suicídio

