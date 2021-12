O grupo eletrônico Major Lazer lançou YouTube no domingo, 31, o clipe gravado com as brasileiras Anitta e Pabllo Vittar, "Sua Cara". Gravado no Deserto do Saara, o vídeo traz as cantoras brasileiras com coreografias e momentos sensuais com o líder do grupo, o DJ e produtor norte-americano Diplo.

Em apenas sete horas na plataforma de vídeos, o clipe, de acordo com o próprio Major Lazer, atingiu a marca de 11 milhões de visualizações. "O poder do Brasil", escreveram os membros na rede social Instagram. A expectativa dos fãs é que o clipe quebre o recorde vídeo mais assistido nas primeiras 24 horas de lançamento, que atualmente pertence à cantora Adele pelo clipe de Hello, que teve 23 milhões de visualizações.

Por enquanto, o clipe "Sua Cara" já detém um recorde, o de maior número de "curtidas" na plataforma, que antes pertencia ao One Direction pelo vídeo de Drag Me Down. Por meio de sua conta na rede social Twitter, o DJ Diplo não poupou elogios para os brasileiros, Pabllo Vittar e, principalmente, para Anitta, a quem ele chamou de sua "paixonite".

"Obrigado por fazer 'Sua Cara' conosco e dividir com a nossa rainha Pabllo Vittar. Nós te amamos, Anitta". "Sua Cara" faz parte do mais recente EP do Major Lazer, Know No Better, lançado em junho.

Estadão Conteúdo Clipe de Anitta e Pabllo Vittar chega a 11 milhões de visualizações

adblock ativo