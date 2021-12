Clima de São João ainda segue em Salvador

O clima de São João ainda não acabou no Coliseu do Forró. A casa de shows, localizada na orla de Salvador, no bairro de Patamares, recebe dois eventos de forró durante o final de semana.

O "#PartiuSexta", que acontece nesta sexta-feira, 17, a partir das 22h, traz a banda Cangaia de Jegue, que promete relembrar seus grandes sucessos, com uma super apresentação para animar o público da noite, que ainda conta com os shows do forrozeiro Bruninho do Acordeon e da banda Four Love.

Já no sábado, 18, é dia do "Forró nas Férias". As bandas Tio Barnabé, com músicas como "Miseravão" e "Como não te Amar", e Melaço de Cana, com sucessos dos seus mais de 15 anos de carreira, se apresentam, a partir das 22h.

Os ingressos das festas custam R$ 35 para os rapazes e R$ 30 para as moças.

