Clima de interior vai dando cara ao Arraiá 2014

Uma verdadeira vila do interior dentro da capital. É nesse cenário que vão se apresentar, a partir da próxima sexta-feira, 6, as 18 atrações que compõem a programação do Arraiá Salvador - O Arraiá da Capitá 2014, que vai animar o Wet'n Wild, na Paralela, até domingo, 8.

Para conferir ao local legítimo clima junino, mais de 20 funcionários trabalham, desde o último sábado, com a montagem de toda estrutura de cenografia. Este ano, toda a decoração vai remeter à estrutura de uma cidade do interior e aos antigos arraiás.

Foram montados em todo o espaço do evento painéis em madeira que lembram fachadas de antigos casarios.

Responsável pela decoração da festa desde a primeira edição, em 1987, o cenotécnico Domingos Hélio, conhecido como Edinho, garante que haverá novidades no cenário deste ano.

"O conceito que estamos trabalhando é justamente o de uma cidade cenográfica. Então, a ideia é transformar o espaço em um ambiente aconchegante, como em uma pequena cidade, onde o forró predomina como principal ritmo", explicou Edinho.

Para isso, o cenógrafo tem como referência palhas e chitas. E, como em qualquer festa junina que se preze, não vão faltar bandeirolas: "Toda a cobertura será feita com bandeirolas. São, ao todo, cerca de 300 mil peças".

Público

Em 2012, última edição do Arraiá, o evento chegou a atrair 15 mil pessoas. Este ano, a expectativa é que pelo menos 25 mil pessoas compareçam a cada dia de festa. Por conta disso, uma grande estrutura de serviços está sendo montada em toda a área do espaço de shows.

O evento vai oferecer serviços selecionados, como praça de alimentação, sanitários, estacionamento e posto médico, todos localizados em pontos estratégicos e devidamente sinalizados. A praça de alimentação terá lanchonetes, que vão comercializar também comidas e bebidas típicas das festas de junho.

Em casos de emergência, o evento vai contar com a estrutura do posto médico que pertence ao Wet'n Wild, além de ambulâncias da Vitalmed. A segurança ficará por conta das polícias Militar e Civil, do Corpo de Bombeiros, com presença do Juizado da Infância e Juventude.

