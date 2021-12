Clécia Queiroz celebra 20 anos do seu primeiro CD em Salvador

A cantora baiana Clécia Queiroz celebra os 20 anos do lançamento do seu primeiro CD "Chegar à Bahia" com show "Quintais", no Café-Teatro Rubi, no hotel Sheraton da Bahia, em Salvador. O evento, que terá duas edições, acontece na próxima sexta-feira, 17, e no sábado, 18, a partir das 20h30.

Clécia vai apresentar algumas canções, que marcaram sua trajetória como cantora, voltadas para as tradições culturais afro-brasileiras da sua terra sem perder as conexões com o mundo contemporâneo. No repertório, músicas do seu mais novo disco, que leva o nome do show, além de sucessos da carreira e algumas regravações de Emílio (Jorge Benjor), Araketu Bom Demais (Dinha) e Diplomacia (Batatinha), não ficarão de fora.

Nas ocasiões, também terão participações especiais do cantor e compositor Raymundo Sodré, no dia 17 e do Grupo Botequim, no dia 18. Os ingressos para o evento estão no valor de R$ 60 e podem ser adquiridos na bilheteria do local ou no site do Compre Ingressos.

Da Redação

