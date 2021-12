Cláudio Zoli reencontra público baiano em show intimista

Depois de um bom tempo sem se apresentar em palcos baianos, o cantor e compositor Cláudio Zoli faz show, nesta quarta-feira, 6, à noite, no Red River Café, no Rio Vermelho. O artista carioca promete trazer para os fãs de Salvador os "clássicos" que marcaram a carreira, como "Noite do Prazer" e "À Francesa", além de outros sucessos que fazem parte do repertório.

Neste show, o cantor pretende apresentar um formato diferente. "Vai ser um Zoli mais intimista, um show mais acústico. Vou tocar mais baladas, mas, quem sabe, a depender da resposta do público, pode virar algo mais animado também", revela o carioca.



Zoli deve aproveitar para dar uma palhinha da nova canção, Amar Amanhecer (disponível para download no site dele), que vai compor o novo disco ainda em fase de gravação.



Para o cantor e compositor, o reencontro com o público baiano é uma motivação a mais. "É muito bacana estar de volta a Salvador, onde eu tenho um público muito grande. E espero que seja o primeiro de muitos shows, até porque eu estou preparando um novo trabalho e pretendo voltar pra fazer o lançamento".

Canções inéditas



Desde o semestre passado, Cláudio Zoli está em estúdio gravando o novo disco de músicas autorais. A previsão é que o álbum seja lançado em outubro, quando também deve ser iniciada a nova turnê.



"É o meu primeiro álbum de inéditas após quase dez anos. E durante esse tempo eu fiz coisas novas. As pessoas conhecem muito os meus hits. Eu acho que já estava devendo ao meu público um novo repertório", salienta Zoli.



Uma diferença que ele destaca no novo trabalho é o fato de que, pela primeira vez, o disco será todo arranjado e produzido por ele. "Depois de 30 anos de carreira, tudo o que aprendi nesse tempo eu estou trazendo agora. Por isso acredito que o disco está com muito mais identidade", entende o cantor.



Mas, para ele, também há uma mudança de sonoridade. "Fiz uma afinação diferente no violão que abriu minha mente para coisas novas e me fez enxergar outros caminhos".

