Claudia Leitte volta aos palcos após dar à luz

Claudia Leitte fez o seu primeiro show, na noite desta sexta-feira, 12, após dar à luz ao seu segundo filho, Rafael, de dois meses. A cantora voltou aos palcos com nova turnê "Sambah" em Maceió, onde lançou sua nova música de trabalho "Largadinho", sua aposta também para o Carnaval de 2013.

Após a realização do evento, a cantora comentou, por meio do Twitter, o seu retorno ao trabalho: "Que Show delicioso!!!! O retorno do Batman não podia ser melhor! Glórias e honras a Deus! Obrigada, Maceió! Estou feliz! Realizada!".

Neste sábado, 13, Claudia Leitte faz mais um show em Petrolina. Na próxima semana, a cantora também já tem apresentações agendadas no dia 19 em Belém e dia 20, em Santarém, no Pará; e dia 26 em Florianópolis.

Claudia Leitte está longe dos palcos desde junho, quando entrou de licença maternidade para o parto do segundo filho. A cantora viajou para Maceió acompanhada do marido, o empresário Márcio Pedreira.

adblock ativo