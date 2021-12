Cláudia Leitte poderá cantar o tema da Copa de 2014

Cláudia Leitte poderá cantar, jundo com o rapper PitBull e Jennifer Lopez, a música oficial da Copa do Mundo. O rapper divulgou em seu twitter o suposto nome da canção "We Are One".

O porto-riquenho, Ricky Martin, também poderá fazer parte dessa equipe. O cantor foi a voz do tema da Copa do Mundo de 1998.

