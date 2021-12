Claudia Leitte lança videoclipe de música nova

Dando mais um passo na carreira internacional e cada vez mais distante da axé music, indústria que consagrou a cantora no Brasil, Claudia Leitte lançou nesta sexta-feira, 31, o videoclipe da música "Signs", em versão cantada em português.

A letra da canção original foi escrita em inglês, mas a baiana também buscou agradar mais o público brasileiro com o lançamento da opção na língua natal. A música foi lançada com exclusividade na plataforma VEVO.

Com casa em Los Angeles, nos Estados Unidos, a cantora se aproximou do rapper e empresário Jay-Z, marido da colega de ofício Beyoncé, que se tornou o seu empresário. No novo escritório, ela figura ao lado de grandes nomes do pop internacional, como Rihanna e Shakira.

