Claudia Leitte lança single 'Carnaval' com participação de Pitbull

Para celebrar os 10 anos de carreira, a cantora Claudia Leitte lançou nesta sexta-feira, 26, a música "Carnaval". A canção conta com participação do rapper norte-americano Pitbull, com quem fará a abertura do Carnaval de Salvador deste ano. O single já está disponível nas plataformas digitais.

A música é a aposta de Claudia após os hits "Lacradora" e "Baldin de Gelo". Com a letra em inglês e trechos em espanhol, a canção é uma composição de Pitbull, que faz uma homenagem a todos os ritmos latinos. Um teaser do projeto também está disponível no YouTube.

"Carnaval" resgata também momentos importantes vividos por Claudia, a exemplo da participação dela com o rapper e a cantora Jennifer Lopez na abertura da Copa do Mundo de 2014, quando se tornou uma das seis brasileiras a constar no Top 100 da parada norte-americana da revista Billboard com "We Are One".

