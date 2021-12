Claudia Leitte lança clipe de música Corazón; assista

Abusando da sensualidade e se mostrando bastante confiante, Claudia Leitte lançou nesta quinta-feira, 28, o clipe da música "Corazón".

Divisor de águas na carreira de Claudinha, "Corazón", que tem participação do rapper porto-riquenho, Daddy Yanke, é a aposta da cantora para o lançamento da carreira internacional.

O clipe foi gravado na Praia Vermelha, na Urca, Zona Sul do Rio de Janeiro, no final do ano passado.

Confira o clipe:

