Claudia Leitte inicia temporada de ensaios neste domingo

Com o visual do pôr do sol dominical no Gran Hotel Stella Maris, Claudia Leitte inicia seus ensaios de verão neste domingo, 19, a partir das 17 horas, no evento #AgoraEuVou. Os ingressos custam: R$ 90 (pista open bar fem) e R$ 130 (mas); R$ 160 (área VIP fem) e R$ 210 (mas).

Para quem aprecia a mistura de gêneros típica da cidade soteropolitana, a tarde será o momento de curtir, além do axé (com participações especiais de Alexandre Peixe e Tomate), o arrocha de Pablo e o sertanejo de Danniel Vieira.

No palco, Claudia e Pablo reforçarão a parceria que já estabeleceram há alguns carnavais e o público pode contar com a apresentação da música Sem Você Tô Mal, composição que os dois gravaram juntos este ano e que já entrou no top das mais tocadas nas rádios.

Em entrevista por telefone, o cantor contou que a canção nasceu depois de um convite que ele fez para Claudia participar de seu DVD. Porém, como ela queria fazer uma música inédita, preferiu dar conta da composição. Com letra pronta, ela cantou a música por telefone para Pablo e o acordo estava feito.

"O evento aproveitou o ensejo dessa música que eu gravei com a Claudinha, que está bastante tocada. Cantar com a Claudinha para mim é uma satisfação maravilhosa. A gente está levando uma estrutura muito bacana e um cenário maravilhoso para agradar todo mundo", afirmou o cantor.

No repertório, Pablo reunirá canções que fizeram sucesso desde o início da sua carreira, com o grupo Asas Livres. "São músicas que o público cobra e não podem faltar", disse, citando o exemplo de A Casa ao Lado e Pecado de Amor.

Já Danniel Vieira, que abrirá as apresentações, levará seu estilo que ele classifica como "sertanejo da Bahia". Diferente do sertanejo produzido em outras regiões, este seria "um sertanejo mais pra cima, mais suingado".

O cantor, que começou sua carreira na Nata do Samba, também já passou pelo axé antes de chegar ao gênero atual. "Eu percebi que o axé não tinha muito a ver comigo. Eu sou gordinho, barbudinho. E sempre existiu um estereótipo do cantor de axé: um cara fortinho, bonitinho...", disse Danniel, acrescentando que "não nasceu para ser estrela, mas para fazer festa" e, nesse sentido, o sertanejo foi o gênero que melhor lhe acolheu.

Mistura e Carnaval

A poucos meses do Carnaval, os cantores já planejam o que apresentarão para a festa. Pablo, por exemplo, disse que apostará na música Bilu Bilu, mais uma canção romântica para seu repertório.

Assim como o arrocha, também o sertanejo, o reggae, o samba, o pagode e uma mistura de outros gêneros vêm ganhando espaço no Carnaval.

"O Carnaval é uma mistura de qualquer ritmo que leva a alegria", afirmou Danniel. O sertanejo, por exemplo, vêm se expandindo pelo País, onde os jovens lotam os espetáculos de balada sertaneja. "A música popular é a música que está no povo", afirmou o cantor.

adblock ativo