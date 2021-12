Claudia Leitte inicia as comemorações pelos 10 anos de carreira solo

É com uma contagem regressiva que Claudia Leitte vai celebrar os dez anos de carreira solo. Voo que começou de forma grandiosa com um milhão de pessoas, em 2008, na praia de Copacabana e que em 2018 marca uma nova fase na trajetória da cantora.

"A gente começou internamente uma contagem regressiva de comemoração e isso traz um monte de lembrança. Eu não esperava que fosse me emocionar tanto", afirma a cantora sobre a retrospectiva que fez do seu trabalho para a concepção da nova turnê.

Para relembrar e festejar a trajetória do trabalho solo, a artista elaborou a turnê Claudia 10, que tem previsão de lançamento o mês que vêm e termina com uma apresentação na famosa praia do Rio de Janeiro onde tudo começou.

"Essa contagem regressiva é baseada em uma cronologia. Até eu fazer esse planejamento, passeei e revisitei vários momentos da minha carreira. Vai ser muito emocionante para mim e, para quem me acompanha há muito tempo, vai ser mágico", afirma.

Os shows, segundo Claudia, vão ser uma construção dela e do público. "É um planejamento que não contempla só quem acompanha de perto o meu trabalho, é bem abrangente. Vai tocar o coração de todo mundo", promete.

Para as apresentações foram elencados dez momentos especiais da carreira, junto a um figurino fitness, para exalar a saúde e vivacidade da artista, que afirma a sua imersão nas plataformas streaming e vai trazer novos clipes para comemorar essa nova fase.

"É um momento de inovação, de mudança para a gente e está acontecendo uma adaptação saudável", analisa.

Essa temporada de comemorações foi iniciada com o lançamento do single Baldin de Gelo, que ficou por 72 horas em primeiro lugar no iTunes e teve o videoclipe com um milhão de views no YouTube em 24 horas.

Ana Carolina Passos

"A música é um caixa de surpresas, uma caixa de Pandora, você vai abrindo e tem outra caixinha, outra surpresa. Ela é rica de todos os lados", afirma a cantora sobre o novo hit.

Carreira Internacional

Claudia Leitte, que já tem grande reconhecimento no Brasil, há três anos começou a sua investida na carreira internacional, com hits como Corazón e Shiver Down My Spine.

"É uma descoberta a cada dia. Eu sei que sou grande no meu país e há uma expectativa alta sobre isso", afirma.

Parceira da produtora norte-americana Roc Nation, a cantora relata que teve oportunidades de encurtar o seu caminho para o sucesso internacional, mas que não é da sua índole burlar o processo natural das coisas.

"Eu sou uma mulher que segue os passos direito, que prefere seguir uma sequência natural das coisas e aprender", conclui.

Para quem, aos 28 de idade, cinco a frente do grupo Babado Novo, ainda era considerada uma menina, agora, aos 37, dois filhos e quatro discos solos, mostra maturidade profissional e pessoal.

*Sob supervisão do editor-coordenador Marcos Casé

