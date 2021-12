Claudia Leitte grava DVD com festa para a axé music

Recife - O homenageado era o ritmo baiano axé music, mas a festa, essa aconteceu mesmo em Recife, terra do frevo e do maracatu. Na noite do último sábado, 3, o estádio Itaipava Arena Pernambuco recebeu um bom público para a gravação do terceiro DVD da cantora Claudia Leitte, intitulado Axemusic.

A apresentação foi parte do evento O Maior Show do Mundo e estreou a programação musical da arena. Antes de Claudia Leitte subir ao palco, o cantor Saulo Fernandes abriu a noite, com canções de seu repertório solo.

Cheio de coreografias e pirotecnias como elevadores e fogos de artifício, o show de Claudia impressionou pela energia da cantora e pela estrutura. Ao todo, o palco contava com 660 metros quadrados, 256 deles de led.

Convidados - Ao começar a cantar, Claudia declarou que queria que aquela fosse uma noite que ficasse guardada na memória dos presentes como uma noite de alegria. Dentre os convidados que recebeu no palco estavam Wanessa, Naldo, Luiz Caldas, Wesley Safadão e Armandinho.

Com Naldo e Wanessa, Claudia protagonizou os momentos mais sensuais da noite, na coreografia da música Me Pega de Jeito. Outro ponto alto da apresentação foi a participação do baiano Luiz Caldas, pai da axé music, e que cantou com Claudia a animada Tarrachinha.

<GALERIA ID=18553/>

No repertório, estavam canções da carreira solo da cantora, como Exttravasa e Largadinho, e outras dos tempos em que ela estava à frente da banda Babado Novo, como Beijar na Boca e Doce Paixão. Onze inéditas foram apresentadas ao público presente, dentre elas Claudia Bagunceira e Tarrachinha, duas boas apostas de hit.

A gravação do DVD foi apresentada pelo ator Eri Johnson, e diversos artistas e celebridades circularam pela plateia e pelos camarotes. Dentre eles estavam a cantora Carla Cristina, o ator Lucas Malvacini e os ex-BBBs Fernanda Keulla e André Martinelli.

Bastidores - Dentro e fora do palco, os convidados é que deram um show à parte: de simpatia e bom humor com a imprensa. O guitarrista Armandinho Macêdo contava que criou a melodia do hit Chame Gente com a intenção de ser uma nova saudação do carnaval.

Enquanto isso, Luiz Caldas calçava os sapatos e se preparava para entrar no palco. E perguntava, brincando com o amigo: "Chame Gente é aquela que você comprou em minha mão por R$ 10?". Entrando no jogo, Armandinho riu e respondeu: "Pelo menos aumente esse preço!".

Em sua habitual simplicidade, o cantor Saulo Fernandes dispensou as cadeiras e os microfones para conversar com os jornalistas na sala de imprensa. De casaco, bermuda e camiseta, sentou no chão do palco e conversou ali mesmo, falando baixinho e distribuindo sorrisos.

Para os jornalistas sentados ao seu lado, Saulo contou da carreira solo: "Tá massa, começo a ter um olhar mais inteiro sobre tudo. Fico mais atento, tenho que criar, compor mais. É fortalecedor".

No camarim, Naldo Benny dava os últimos retoques no visual antes de entrar no palco. Simpático e risonho, ele para a entrevista para apresentar sua esposa, Ellen Cardoso, a Mulher Moranguinho, que aparece do outro lado da sala. Ela sorri e diz que tem que acompanhá-lo. "Se eu não venho, ele fica triste", conta, rindo.

Naldo está particularmente satisfeito depois de comer seis chocolates que vieram numa caixinha, presente da anfitriã Claudia Leitte: "Sabe aquela rodoviária Novo Rio? Eu trabalhava lá antes, numa loja de doces. Quando chegavam os filipinos, por causa do cais do porto, que é lá perto, eles também só queriam saber de chocolate".

*A repórter viajou a convite da produção do show

adblock ativo