Claudia Leitte faz show em clima de barzinho no sábado

Quando a gente pensa que Claudia Leitte já não tem mais o que inventar, lá vem ela de novo. Desta vez, a cantora apresenta o Barzin da Negalora, que estreia neste sábado, 25, às 17 horas, no Terminal Náutico (Comércio). Os ingressos custam R$ 60 (feminino) e R$ 70 (masculino).

O ponto de partida para o projeto é o DVD NegaLora Íntimo, gravado em dezembro de 2011 no Teatro Castro Alves. No show, a artista mostrou seu lado romântico e intimista, mas não chegou a fazer uma turnê dedicada ao trabalho porque engravidou e retomou as atividades no Carnaval.

"Eu o lancei e, sem dúvida, foi um marco em minha carreira, mas não fiz a turnê. Fiz muitos Barzin da Negalora em outros eventos, cantando o que gravei no Castro Alves", contou por e-mail.

Desde então, a ideia de uma turnê intimista não abandonou a cantora. "Em algum momento comecei a lembrar dos covers e dos bilhetinhos com pedidos que nunca vão sair do setlist da turma que faz bar. Fui fazendo o repertório em cima dos palcos mesmo".

Em vez de um teatro, o Barzin da Negalora ganha o frescor da temporada de verão que se aproxima e será levado a outras cidades do País. Estreando em casa, o lugar escolhido para a realização do show foi o recém-reformado Terminal Náutico, no Comércio.

O palco da apresentação foi desenhado de modo que Claudia Leitte possa interagir com o público constantemente e o torne parte do show.

"Eu sonhei, vislumbrei e materializei. Sabia que tinha que acontecer na Cidade Baixa porque imaginava tudo acontecendo pertinho do mar. Me levaram para conhecer o lugar e era perfeito. Combinava comigo, com o som que quero compartilhar", afirma.

Embora o projeto tenha como foco o clima dos barzinhos, a cantora não vai deixar de lado o o ritmo que a projetou e homenageou em seu mais recente DVD, Axemusic - Ao Vivo (2014).

"Começa intimista, invasivo e, num determinado momento, não tem jeito, deságua na loucura, na dança, no carnaval. Porque eu só subo num palco pra me divertir com meu público e pra surpreendê-lo!", afirma a técnica da terceira edição do reality musical The Voice Brasil.

Claudia, que também planeja para o verão 2015 os ensaios do bloco Largadinho, lançou sua aposta para o Carnaval: Matimba.

"É uma mistura de kuduro e guitarrada / É gostoso feito zumba, bote fé / Balance a anca, dobre o joelho / Partiu Matimba, Mané", diz a letra da música, que já tem coreografia e apresenta mais uma vez uma mistura de ritmos bem dançantes.

"Eu aposto na Matimba como a do verão. É uma música muito divertida, com mensagem simples, que fala de coisas muito atuais."

