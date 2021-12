Claudia Leitte fala ao A TARDE sobre clipe em parceria com o rapper Pitbull

Com o lançamento do clipe ‘Carnaval’, a cantora Claudia Leitte mostra que vem com tudo em 2018. A nova parceria com o rapper americano Pitbull é a aposta da dona dos hits 'Baldin de gelo' e 'Taquitá' para esse ano. "Os fãs podem esperar o melhor carnaval de todos”, disse a loura em entrevista ao Portal A TARDE.

Lançado nesta quarta-feira, 7, o clipe de tem a direção de Darren Craig, nome que já assinou trabalhos de cantoras como Rihanna, Shakira e Kesha. A artista conta que um dos maiores desafios da produção foi fugir do clichê. "Falei para ele minha história com o carnaval, canto axé e participo dessa grande festa todo ano, como não ser clichê? Mas, ele conseguiu fazer algo completamente diferente, foi incrivel pra mim", declara.

Este trabalho marca o reencontro da cantora com Pitbull, a primeira parceria foi na música tema da Copa do Mundo de 2014. Com 'We Are One', ela se tornou uma das seis brasileiras a integrar, por seis semanas consecutivas, no Top 100 da revista americana Billboard.

Apesar da música ser cantada em inglês, com trechos em espanhol, Claúdia afirma que o foco é no mercado brasileiro. "Independente de ter feito trabalhos que me abriram portas em outros mercados, o mais importante pra mim é o seguimento da música brasileira. Acredito que a nossa música tem uma força muito grande fora do país, uma identidade própria", completa.

Já sobre o que esperar do Carnaval de 2018, a artista deixa a modéstia de lado e declara: "Os fãs podem aguardar o melhor carnaval de todos. Toda vez que subo no palco, subo para fazer o melhor show da minha vida".

Na próxima quinta-feira, 8, Claudia Leitte, que em 2018 comemora 10 anos de carreira solo, abre o Carnaval de Salvador com a presença de Pitbull, no circuito Dodô (Barra-Ondina). E no dia 17 leva o bloco 'Largadinho' pela primeira vez para o estado de São Paulo.

*Sob supervisão do editor Juracy dos Anjos

adblock ativo