Claudia Leitte e Tayrone se apresentam no Madre Verão

Claudia Leitte e Tayrone Cigano são algumas das atrações desta sexta-feira, 23, no Festival Madre Verão, em Madre de Deus. A festa começou nesse final de semana e teve shows de Roupa Nova, Banda Malta e Sistema Samba. Além dessas atrações, a baiana Carla Cristina, Fábio Jr, Chimarruts, Psirico, Lenine, Belo e Diamba estarão presentes.

Na quinta-feira, 22, Carla Cristina apresenta o projeto Pôr do Som, no Alto da Matriz, com entrada gratuita. Já no show de Cláudia e Tayrone, a entrada é 1kg de feijão. No domingo, 25, o espetáculo Peppa Pig será encenado para as crianças com entrada gratuita na área de lazer do município.

Confira a programação completa (os horários não foram informados):

Quinta-feira (22):

Carla Cristina - Pôr do Som

Onde: Alto da Matriz

Quanto: Entrada livre

Sexta-feira (23):

Cláudia Leitte, Tayrone Cigano e A Turma do Balanço

Onde: Área de lazer

Quanto: 1kg de feijão

Sábado (24):

Psirico, Duas Medidas, Dan Ventura e os meninos

Onde: Área de lazer

Quanto: 500g de macarrão

Domingo (25):

Peppa Pig

Onde: Área de lazer

Quanto: Entrada livre

Quinta-feira (29):

Diamba - Pôr do Som

Onde: Alto da Matriz

Quanto: Entrada livre

Sexta-feira (30):

Lenine, Belo e Novo Tom

Onde: Área de lazer

Quanto: 200g de café em pó

Sábado (31):

Fábio Jr, Danniel Vieira e Los Praianos

Onde: Área de Lazer

Entrada: 500g de macarrão

Sábado (7/02):

Chimarruts - Luau Madre Verão

Quanto: Entrada Livre

