Claudia Leitte não para quieta. Entre os compromissos da agenda de show, a cantora segue empenhada com seus novos trabalhos e produções dedicados à carreira internacional. Ela até já lançou um teaser de seu primeiro hit internacional, 'Signs'. Confira!

Da Redação Claudia Leitte divulga teaser de 1º música internacional

Quem é fã da cantora ou assistiu a última temporada do "The Voice Brasil" já ouviu a versão da música em português. Claudinha até já colocou a canção no repertório de shows.





