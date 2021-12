Claudia Leitte divulga música e novidades para o Carnaval

A cantora Claudia Leitte, que vai puxar os blocos Largadinho e Cocobambu no próximo Carnaval de Salvador, escolheu como tema Las Vegas, a "cidade do pecado" que é conhecida por seus cassinos e festas.

Como fantasia, a carioca promete se caracterizar de Elvis Presley, em um dos dias de desfile. Nos outros, os figurinos terão uma pegada com referência no pôquer e nos caça-níqueis. Claudia vai puxar os blocos na sexta, segunda e terça de Momo (estes últimos, à frente do Largadinho).

Sobre convidados, a artista, que falou com a imprensa em uma coletiva em São Paulo, revelou apenas que pretende convidar o cantor porto-riquenho Daddy Yankee, com quem irá lançar um single em espanhol. O nome da canção é "Corazón".

Cláudia ainda contou que a música será lançada ao vivo, dia 17, no "The Voice Brasil" (Globo), programa do qual ela é jurada. A canção estará disponível no iTunes após o lançamento.

Além de estar na festa de Momo da capital baiana, a cantora vai pintar no Sambódromo do Rio de Janeiro no domingo, 7 de fevereiro. Nesta data, ela irá desfilar mais uma vez como madrinha de bateria da Escola de Samba Mocidade.

Já no sábado, 6 de fevereiro, Claudia vai fazer duas apresentações em cidades de Minas Gerais.

adblock ativo