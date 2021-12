Claudia Leitte dá aperitivo de nova música nas redes sociais

Claudia Leitte usou sua conta no Instagram nesta terça-feira, 8, para divulgar sua nova música "Portuñol". O single faz parte do projeto de zumba que a cantora tem com Beto Perez, considerado o criador do ritmo.

O lançamento acontece após Claudia Leitte se apresentar no Sauípe Folia, no sábado, 5, depois de ficar cinco anos longe do evento.

Veja e ouça trecho da música:

Aperte o Play ▶️ #Zumba @zumbabeto ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️ nome da música #Portuñol Um vídeo publicado por Claudia Leitte (@claudialeitte) em

