Claudia Leitte comanda festa após classificação do Brasil na Copa

Com um público estimado em mais de 20 mil pessoas, segundo dados da Polícia Militar, a cantora Cláudia Leitte comandou a comemoração da vitória do Brasil contra a Sérvia por 2 a 0, nesta quarta-feira, 27. O Farol da Barra foi o cenário do palco de mais de 17 metros montado na Arena Brahma nº1. Após a apresentação, a festa invadiu a noite e continuou ao som do Dj Paulo Pringles.

“Fazer show em Salvador é sensacional sempre. É a minha casa, minha família sempre está presente e em dia de jogo do Brasil com resultado positivo é melhor ainda”, vibrou a cantora, após o show.

Com o Brasil garantido na próxima fase da competição, em primeiro lugar no grupo E, Claudia opinou sobre a seleção e garantiu que para ela, o atacante Neymar “é o maior jogador do mundo”, e vai ajudar o Brasil a conquistar o hexa.

Coração da Amazônia

A artista falou sobre sua nova turnê, chamada “Carnaval” e revelou o tema que usará na festa do próximo ano: Coração da Amazônia. “Essa turnê é muito especial para mim, pois conta a minha história de 10 anos de carreira solo, além de representar minha paixão e gratidão pelo carnaval de Salvador”, contou.

“Me aguarde que os blocos Blow Out e Largadinho terão novidades massa em 2019. Mas, posso adiantar com exclusividade para o A TARDE que o tema do próximo carnaval já está definido, será “Coração da Amazônia””, revelou.

