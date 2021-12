Clássicos do punk rock nesta sexta no Rio Vermelho

Pioneira do punk rock - e do movimento punk - no Brasil, a banda Cólera se apresenta nesta sexta-feira, 6, em Salvador pela primeira vez, desde a perda do seu icônico vocalista, Redson Pozzi, em 2011.

Como o punk não morre, foi convocado para assumir a frente da banda o ex-roadie Wendel Barros, que se juntou aos veteranos Val (baixo), Pierre (bateria) e Fábio (guitarra). "Me sinto privilegiado e honrado em poder dar continuidade aos trabalhos da banda", diz Wendel.



Em Salvador, o Cólera se apresenta no Dubliner's, com as bandas locais Pastel de Miolos e Derrube o Muro, mais os finlandeses Ozzmond e Blueintheface.



Mas o headliner mesmo é o Cólera, banda fundada em 1979 pelos irmãos Redson e Pierre, que conta com álbuns históricos na discografia, como "Tente Mudar o Amanhã" (1984) e "Pela Paz em Todo Mundo" (1986).



No repertório do show, Wendel promete "um set list regado de clássicos. E também vamos apresentar dois novos sons, músicas do novo álbum, "Acorde Acorde Acorde"", conta.



De fã a frontman

Efetivado na banda um ano depois da morte do Redson, Wendel teve antes um longo estágio - primeiro como fã e depois como roadie. "Conheci o Cólera em 1999, através do LP "Tente Mudar o Amanhã", do meu irmão mais velho. Passei a frequentar shows e festivais punks em 2000", relata.



Em 2008, Wendel entrou em contato com Redson e foi agregado ao grupo como roadie. "Por três anos, tive a oportunidade e o privilégio de viajar de norte a sul do país aprendendo na prática os trampos de montagem de palco. No mesmo período, também fiz aulas de canto", conta o rapaz.



"Um mês depois que Redson nos deixou, em setembro de 2011, Val e Pierre juntaram forças e decidiram continuar com a banda. Como eu já era roadie e estávamos juntos todo final de semana, naturalmente surgiu a oportunidade pra eu assumir o vocal", diz.

Claro que não foi fácil assumir o posto de um ícone, mas Wendel conta que, no geral, foi bem recebido pelos fãs. "A recepção foi incrivelmente positiva e acolhedora. Alguns torcem o nariz e falam que sem Redson não rola, mas sabemos que é importante continuar levando a mensagem de paz e conscientização da banda", conclui.

