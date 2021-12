Clarice Falcão apresenta show 'Tem Conserto' no TCA

A cantora, compositora e atriz Clarice Falcão apresenta no dia 13 de setembro o show 'Tem Conserto', fruto do seu terceiro álbum, lançado em junho deste ano. A apresentação acontece na Sala Principal do Teatro Castro Alves, às 21h.

Em turnê, Clarice mostra o novo repertório ao público, juntamente com seus grandes sucessos. No palco, a cantora estará acompanhada pelo produtor Lucas de Paiva (synths e programação) e pelos músicos Erica Alves e Gabriel Guerra (synths).

O disco 'Tem Conserto' traz nove faixas inéditas em um arco narrativo inspirado pela própria experiência com ansiedade extrema e depressão profunda, distúrbios que a acompanham desde a adolescência. O novo disco é fruto de um processo de descoberta mútua entre ela e Lucas de Paiva, com resultados inéditos para os dois: enquanto Clarice descobriu, através de Paiva, infinitas possibilidades musicais da produção eletrônica, ele encontrou alguém capaz de transformar as batidas e sons sintéticos aos quais ele estava acostumado em trilha para histórias de teor emocional.

adblock ativo