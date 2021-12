Circuladô de Fulô é confirmada em Encontro de Forrozeiros

A banda paulista de forró Circuladô de Fulô desembarca na Bahia para participar do Encontro de Forrozeiros 2013, que acontece no dia 20 de abril, às 21h, em Vilas do Atlântico, Região Metropolitana de Salvador.

No evento, o grupo promete cantar canções autorais presentes nos álbuns Circuladô de Fulô ao Vivo e Levitar. O cantor e sanfoneiro baiano Jó Miranda, também marca presença no show e reúne no repertório alguns clássicos do gênero musical nordestino, além de composições próprias. No encontro, o forrozeiro ainda prepara uma homenagem musical para o ídolo Dominguinhos. A festa ainda terá a participação da banda Akambada.

Até o dia 15 de abril os ingressos podem ser adquiridos por R$ 35 (pista) e R$ 80 (área vip - open bar). Após esta data, os valores dos ingressos ficam a R$ 50 (pista) e R$150 (área vip - open bar).

