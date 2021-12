'Cirandando Brasil' acontece no Palacete das Artes neste sábado

A criançada vai poder se divertir em um baile infantil neste sábado, 19. A partir das 16h, o Palacete das Artes vai promover, com entrada gratuita, o 'Baile de Cantigas de Roda para crianças'. O evento faz parte do 'Cirandando Brasil', um projeto de comemoração ao programa 'Adroaldo + 100 fazendo história', com oficinas de cantigas e brincadeiras do folclore infantil brasileiro. O projeto é desenvolvido pela pesquisadora de folclore e cantora Nairzinha, juntamente Alex Carlule e Marli Guimarães.

"Nossa proposta é mostrar a contribuição de Adroado Ribeiro Costa como arte e educador, reverberando sua arte na sociedade através dos ex-integrantes da Hora da Criança. As cantigas de roda e brincadeiras cantadas, arranjadas na atual concepção musical, cantada e dançada em roda, é uma homenagem ao folclore", comenta Nairzinha.

Segundo os organizadores, a ação tem a chancela da Unesco e da Unicef. Também recebeu prêmios como o Cultura Viva 2007 e 2010, o Prêmio Ludicidade Pontinhos de Cultura – Espaços do Brincar em 2008 – MINC, além do Prêmio Tecnologia Social reaplicável pela Fundação Banco do Brasil 2009.

