Cineclube Osba exibe filme de Federico Fellini no TCA

A edição de setembro do Cineclube da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) escolheu um clássico do cinema mundial para a sua programação. O filme da vez é 'Ensaio de Orquestra' (1978), do italiano Federico Fellini, que será exibido no dia 25, às 19h, na Sala de Ensaio da Osba, no Teatro Castro Alves. A entrada é gratuita.

A produção faz uma sátira dos ensaios de uma orquestra em uma antiga capela da Roma Medieval. A música executada é de autoria do compositor Nino Rota, responsável por clássicas trilhas do cinema mundial, como a dos filmes O Poderoso Chefão I (1972) e II (1974), Amarcord (1973) e A doce vida (1960).

O cineclube é um projeto de extensão da Sinfônica da Bahia que busca estabelecer um diálogo sobre as relações entre cinema e música. Após a exibição do filme, haverá um bate-papo com especialista de ambas as áreas. Neste mês, o evento conta com a presença do maestro e diretor artístico da Osba Carlos Prazeres e do professor e pesquisador em cinema da Ufba, Marcelo Ribeiro.

