Cine Concerto volta ao TCA

A Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) vai realizar no dia 24 de fevereiro, mais uma edição do "Cine Concerto". O espetáculo, que é uma atração do Domingo no TCA, acontece às 11 horas, na Sala Principal do Teatro Castro Alves.

No palco, uma performance inusitada dos músicos da Osba, que vão estar sob a regência do maestro Carlos Prazeres, diretor artístico da orquestra, com direito a efeitos e figurinos especiais. O repertório vai contar com sucessos das telonas como os de Indiana Jones, Tubarão, Romeu e Julieta e Harry Porter.

Os ingressos custam R$ 1,00 (inteira) e serão vendidos no mesmo dia, a partir das 9 horas, com acesso imediato do público.

