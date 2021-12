Cine Concerto da Osba terá edição extra em novembro

O Cince Concerto da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) terá uma sessão extra no dia 1º de novembro, uma sexta-feira, às 22 horas. Os ingressos começam a ser comercializados nesta segunda, 21, e custam R$20 (inteira). A apresentação acontece na sala principal do Teatro Castro Alves (TCA).

O curador artístico da Osba, atua como maestro no projeto que estreou no começo do ano. Nas apresentações, os músicos se caracterizam tematicamente e reproduzem trilhas de filmes famosos, como Cinema Paradiso e Tubarão.

A nona edição do evento foi confirmada após pedidos dos fãs, pois os ingressos da 8ª edição, que acontece um dia antes, esgotaram rapidamente.

