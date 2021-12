Cinco atrações são confirmadas no Festival Sangue Novo

Cinco atrações foram confirmadas no Festival Sangue Novo nesta sexta-feira, 10. A cantora paulista Céu, Filipe Catto e os baianos Dão, Márcia Castro e da Vivendo do Ócio integram a lista de artistas que se apresentam no evento, que acontece em 29 de agosto, a partir das 16h, no Museu do Ritmo, em Salvador.

O Festival Sangue Novo será realizado pela Maré Produções e é inspirado no conceito de um programa de rádio idealizado, produzido e apresentado pelo jornalista Hagamenon Brito. O ingressos para o evento já estão sendo vendidos na Ticketmix por R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira).

De acordo com o texto de divulgação das atrações, publicado em página no Facebook da empresa que produz o evento, a "intenção é harmonizar o perfil do programa com o artistas que vão se apresentar no palco". Ao todo, serão oito horas de shows "dedicados à música brasileira".

adblock ativo