O cantor pernambucano Alceu Valença já se tornou figurinha fácil em Salvador e nas cidades do interior da Bahia durante os festejos de São João.

Em 2014, o intérprete de clássicos da música brasileira como "La Belle de Jour", "Morena Tropicana", "Anunciação" e "Girassol", entre outras, passará pelos municípios de Amargosa (dia 21), Ubaíra (22) e Cachoeira (23).

Para entrar no clima do São João, assista o vídeo com o show do cantor no São João do Pelourinho em 2013:

Da Redação Cidades baianas confirmam show de Alceu Valença no São João

adblock ativo