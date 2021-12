Cidade Negra relembra sucessos em Salvador

Em Salvador o Cidade Negra se sente em casa. Na capital baiana a banda fez o primeiro show fora da Baixada Fluminense, na década de 1980, e estreou Toni Garrido nos vocais, em 1994. Por causa dessa relação bastante próxima, o público estranhou a demora do grupo em se apresentar na cidade com a antiga formação, que se juntou no início de 2011, depois de três anos afastada.

Neste sábado, 8, Lazão (bateria), Bino (baixo) e Toni participam da terceira edição do Salvador Live Music, evento na Praia de Piatã que conta ainda com shows de Emmerson Nogueira, Camisa de Vênus, Thathi, Peu Del Rey e Mensageiros do Vento.

"A Bahia foi o primeiro lugar que entendeu com facilidade o que a gente estava tocando. O público não ficava questionando o reggae que a gente fazia, se era da periferia, da zona norte, da zona sul, moderno, clássico", conta Toni Garrido.

Búzio de Ondina

Como lembrança do primeiro show à frente da banda, o cantor e ator ainda guarda um búzio encontrado na praia de Ondina depois da primeira apresentação. "Quando o show acabou, ao amanhecer, eu e Lazão fomos à praia. Ele viu um búzio especial, difícil de achar pelo tamanho e pela forma, e me disse: 'É para selar esse primeiro dia'", relembra.

Para Bino, a apresentação deste sábado, realizada próxima ao mar, combina perfeitamente tanto com o reggae e o momento vivido pelo grupo, quanto com a energia do público local. "A amizade está mais leve com o passar dos anos, com o trabalho e a convivência. Nossa volta só aconteceu por causa da verdadeira amizade".

Sucessos e novidades

No Salvador Live Music, o Cidade Negra apresenta músicas que consagraram a banda, como O Erê, Sábado a Noite, Pensamento, e também algumas faixas de Hey Afro!, disco que chega às lojas no final de setembro, distribuído pela Som Livre. "O show é o momento de matar a saudade, por isso tocamos as músicas que os fãs conhecem e gostam. No palco sentimos se o público está receptivo às músicas novas e então decidimos quantas inéditas tocamos", diz Garrido.

O novo álbum foi gravado no Rio de Janeiro e mixado no berço do reggae, o que, segundo Bino, influenciou bastante o resultado final. "Passamos duas semanas na Jamaica e a sonoridade local está refletida nas 12 faixas do CD". "Hey Afro! dá um rolé por todas as influências do reggae que o Cidade Negra passou nesses anos, desde o reggae roots até o raggamuffin, dancehall e dub", complementa Lazão.

Entre as novidades, o lançamento dá roupagem de reggae havaiano à conhecida Over the Rainbow e também traz uma versão de Don't Wait, composição de Magary Lord, Fabio Alcântara e Leonardo Reis, gravada por Magary e Saulo Fernandes.

Foi Toni Garrido, frequentador assíduo dos ensaios de verão de Salvador, quem apresentou a música aos demais integrantes. "Eu já conhecia o trabalho do Magary por composição e percussão de outros verões. Até a informação vazar, ele sabia que eu tinha gostado da música, mas não que a gente ia gravar. Quando levei para o estúdio, fizemos o arranjo e a incluímos, mesmo depois do disco já estar fechado. A gente fez uma versão mais de pista, para dançar. Se estiver na cidade, Magary vai ter um grande prazer em ouvir".

"Essa música já tinha uma identidade do Magary, um artista autêntico. A gente precisava dar a cara do Cidade Negra", conta Bino.

Em 2011, o Cidade Negra fez mais de 50 shows pelo Brasil, entre eles um no Rock in Rio, e turnês nos Estados Unidos, Europa e Cabo Verde. Este ano, a banda participou dos festivais de Montreux, na Suíça, e Latinoamericano, em Milão.

adblock ativo