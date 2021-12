Cidade Negra e Saulo animam festival em Morro de São Paulo

A banda Cidade Negra e o cantor Saulo são algumas das atrações do Festival de Primavera de Morro de São Paulo, que acontece de 13 a 15 de novembro, em um palco montando na Segunda Praia. As bandas Alavontê e Scambo também participam da festa, que contará ainda com artistas locais e manifestações culturais da região.

A abertura do evento será quinta-feira, 13, com o show da banda Alavontê. O grupo é formado pelos cantores Ricardo Chaves, Manno Goés, Magary Lord, Jonga Cunha, Ramon Cruz e Adelmo Casé.

Na sexta-feira, 14,o palco principal receberá as bandas Cidade Negra e Scambo. Pela primeira vez no Festival, o cantor Toni Garrido trará canções do álbum "Sobre Todas as Forças", que relembra os sucessos dos 20 anos de carreira do grupo.

Na última noite, sábado, 15, contará com a presença do cantor Saulo Fernandes. No repertório,com músicas inéditas e sucessos como "Preta", "Rua 15", "Raiz de Todo Bem" e "Planta na Cabeça".

Durante o festival, nos bares, barracas e restaurantes de Morro, haverá apresentações de artistas locais. Na Vila, a cada noite, artistas de rua e grupos folclóricos farão performances e pequenas apresentações.

