Cidadão Instigado disponibiliza disco novo para download

"Fortaleza é um disco que fala sobre nós". Foi assim que Fernando Catatau, cantor, compositor e guitarrista da banda de rock cearense Cidadão Instigado, caracterizou inicialmente o 4º álbum do grupo, disponibilizado para download desde a última sexta-feira, 3, em página na plataforma Bandcamp e que será lançado nos dias 9 e 10 de abril em dois shows no SESC Pompéia, em São Paulo.

Depois do elogiado Uhuu!, lançado em 2009, a banda agora aposta em uma sonoridade mais pesada, que já era marca do grupo, principalmente nos shows, e se tornou mais presente em "Fortaleza". "Esse é o disco que, talvez, mais se aproxima da gente como banda. Nós trouxemos para o disco o que a gente faz ao vivo", conta Catatau.

Tempo de maturação

O disco vinha sendo lapidado desde 2012, quando o grupo se encontrou em Icaraí de Amontada, praia no Ceará, e as canções de Fernando Catatau começaram a ser arranjadas. Outro encontro para a produção do disco só veio ocorrer um ano depois, já em São Paulo, no estúdio El Rocha, para a gravação do baixo e da bateria.

Se o tempo entre o início da gravação e o lançamento foi grande, a distância percorrida até chegar ao click para download na página foi maior ainda. Depois de tudo começar na praia de Icaraizinho, no Ceará, passando por São Paulo posteriormente, o álbum foi para Los Angeles, nos Estados Unidos, para ser mixado e masterizado.

O resultado foi um disco com timbres escolhidos a dedo, captação de áudio minunciosa e arranjos vocais a la Pink Floyd. A produção musical ficou por conta do experiente Fernando Catatau que, além de vocalista do Cidadão Instigado, também fez esse trabalho nos discos "Iê Iê Iê", de Arnaldo Antunes, e "Avante", do pernambucano Siba.

O álbum também conta com a co-produção de toda a banda e tem as participações de Dado Villa-Lobos (ex-Legião Urbana), no violão na faixa "Fortaleza", e Lenna Beauty nas Castonholas, em "Besouros e Borboletas"

Mini-fortalezas

A migração econômica, em busca de melhores oportunidades de trabalho, de pessoas nascidas em cidades do nordeste para São Paulo, ainda nos dias atuais, é muito comum. Foi com esse objetivo que, no início dos anos 1990, a maior parte dos integrantes do Cidadão Instigado cruzou o pais, saindo de Fortaleza para a maior cidade da América Latina.

As lembranças da vida na cidade natal, contudo, permanecem sempre presente nos processos criativos dos integrantes e, em "Fortaleza", as referências são ainda mais claras. "Fortaleza é o nosso lugar de origem e o disco fala sobre nós. Em vários lugares do pais, precisamos criar mini-fortalezas, é o cotidiano das cidades e suas contradições", explica Catatau, ao falar sobre a faixa que dá nome ao disco e mistura o repente nordestino com o rock.

Mudança de posições

Uma das novidades no disco Fortaleza é a mudança no instrumento de alguns integrantes da banda, que também ocorrerá nas apresentações. Quem estava acostumado a procurar Dustan Gallas atrás dos teclados, agora vai precisar olhar para o lugar do guitarrista.

Já o baixista Rian Batista saiu da "cozinha" e foi para a harmonia, assumindo o teclado e o violão. O baixo ficou por conta de Regis Damasceno, que antes tocava guitarra. Fernando Catatau (guitarra e voz), Clayton Martin (bateria) e Kalil Alaia (mesa e efeitos) mantiveram as sua posições.

Segundo Catatau, o objetivo da mudança é sair da zona de conforto. "Como a maior parte de nós toca outros instrumentos, decidimos mudar para ter outra experiência na banda. Em outros grupos que tivemos, como a Tribo e a Companhia Blue, o Dustan era guitarrista e Regis baixista. É também uma volta às origens", completou.

Shows

Além de São Paulo, o grupo tem show marcado para o dia 30, em Fortaleza. A última apresentação em Salvador ocorreu no Cine-teatro Solar Boa Vista, em 2012. Por enquanto, não há previsão de data na cidade.

