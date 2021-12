Cida Martinez, Portella Açúcar e Tatau se apresentam nesta quarta no TCA

Cida Martinez, Portella Açúcar e Tatau. Três grandes vozes da música brasileira se juntarão no palco da Sala do Coro do Teatro Castro Alves (TCA), nesta quarta-feira, 28, a partir das 20h, para um momento de valorização da cultura popular baiana, numa mistura de ritmos, através do show "Movimento Black Afro Pop".

Durante o show, os artistas apresentarão ritmos como o samba de caboclo e o de roda, afro pop, salsa e o merengue, através do canto e da dança. Será uma noite de promoção da cultura afro-brasileira, reforçando a importância da união de diferentes ritmos e pessoas para promover a representatividade do movimento negro.

Com valores de R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira), os ingressos estão sendo vendidos na bilheteria do teatro, nos SACs do Shopping Barra e do Shopping Bela Vista e pelo site Ingresso Rápido.

adblock ativo