Cícero integra a banda Albatroz ao processo criativo do seu novo álbum

Na contínua busca que marca sua carreira, Cícero & Albatroz, quarto álbum do cantor, compositor e produtor Cícero, é uma nova abordagem para sua música e um novo resultado artístico que, dessa vez, foi construído por muitas mãos, devido a integração da banda Albatroz ao projeto.

O encontro com os membros do grupo se deu através de ensaios, novidade para a personalidade intimista do cantor, que trouxe nos três álbuns anteriores canções produzidas em casa e que depois tomavam forma com os arranjos da banda. Banda essa que o acompanha há sete anos, mas, só agora, teve um processo criativo mais intenso.

Formada por Bruno Schulz, Cairê Rego, Felipe Pacheco Ventura, Gabriel Ventura, Matheus Moraes, Uirá Bueno e Vitor Tosta, a Albatroz surgiu da junção de outros grupos do cenário carioca, como Baleia e Ventre. A banda ganhou personalidade própria ao longo dos anos.

"Levei as músicas para os ensaios e neles fomos encontrando as caras que as músicas teriam, não sabia quais eram. Junto com a banda consegui trazer uma identidade diferente ao trabalho. Não só fui eu fazendo, tem a opinião de cada um deles. É uma personalidade conjunta", conta Cícero.

Cidade

Com este processo criativo, um tanto coletivo, o cantor traz para o novo disco uma personalidade solar, diferente do que pode ser visto nos álbuns anteriores (Canções de Apartamento, 2011, Sábado, 2013, e A Praia, 2015).

Entre as 10 músicas inéditas do trabalho está a canção A Cidade, parceria de Cícero com o produtor nova-iorquino radicado em São Paulo, Victor Rice, que cria de forma direta uma imagem dos dias atuais nas grandes cidades.

A música também foi a primeira faixa a ganhar um clipe que mostra um carro tombado em frente ao Tribunal Regional do Trabalho do Rio de janeiro e Cícero deitado ao lado. Todas as interpretações possíveis dessa imagem levam ao mesmo sentimento de desconforto que o instrumental e a letra trazem.

Questionado sobre a sua relação com a cidade, por ter morado em metrópoles e ter feito turnês nacionais e internacionais, Cícero analisa os grandes centro urbanos como um caos dicotômico entre o ser e o espaço.

"O aspecto urbano das cidades é bem parecido. A imagem que tenho é que há sempre uma disputa por um espaço inexistente. As pessoas querem que elas caibam geograficamente e humanamente em um lugar", reflete.

Para Cícero, a música A Cidade ilustra bem o que o disco quer dizer, é uma síntese da mensagem do trabalho, e o clipe ilustra essa visão de caos urbano.

*Sob a supervisão da editora Márcia Moreira

