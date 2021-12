Chuva não desanima público animado no segundo dia do Festival de Verão

Nem a chuva desanimou o público que chegou animado na Arena Fonte Nova no último domingo, 9, para curtir o segundo dia do Festival de Verão 2018. O evento contou com apresentações de Xand Avião, Wesley Safadão, Jorge e Mateus, Alok, Ivete Sangalo e Gustavo Lima.

Xand Avião abriu o show com um dos seus maiores sucessos atualmente “Nota 10”. Em seguida o cantor convocou o público a continuar cantando e dançando na chuva, para isso, ele começou um medley de funks, hits dos 16 anos do Aviões e algumas canções de sertanejo. A tática deu certo, e enquanto alguns corriam para uma área coberta, outros viram na chuva um algo a mais para deixar o festival ainda mais divertido. Essa foi a justificativa da estudante Larissa Gonçalves, 22. “Com chuva ou sem chuva não arrasto o pé daqui. Hoje à programação está incrível e só vou embora quando curtir todos os artistas”, declarou.

O segundo a subir no palco foi Wesley Safadão. O mar de mãos levantadas e o público gritava o nome do cantor que participou pelo terceiro ano consecutivo. Durante o show, o artista interagiu muito com o público, brincou com alguns casais e gravou no seu celular momentos do show. Um dos momentos destaque da noite foi quando Safadão pediu que as luzes do palco fossem apagadas e falou para que todos ligassem as lanternas dos celulares, enquanto cantava a música Só Pra Castigar. Em conversa com jornalistas antes do show, o cantor confirmou participação no Carnaval de Salvador, em 2019 e negou a briga com Xand Avião.

Com um show pra lá de romântico, Jorge e Mateus deixou os casais animados. Jorge dançou com uma fã, varios presentes foram arremessados ao palco e ainda rolou pedido de casamento ao vivo. Durante boa parte da apresentação, a dupla se concentrou em cantar mais sucessos antigos que celebram os 13 anos de carreira, como os "Anjos cantam", de 2015, "Flor", de 2012, "Enquanto Houver Razões", de 2012, "Amo Noite e Dia", de 2010.

Pirotecnia, efeitos de fumaça e fogo, projeções nos telões e chuva não faltaram na apresentação do DJ Alok. A Arena Fonte Nova se transformou em uma grande festa eletrônica e o Alok foi do sertanejo aos funks antigos. A música “Aí aí aí” foi improvisada devida a chuva que voltou bem na hora do Dj. No repertório, Alok fez mixagem de canções do Link Park, Red Hot, Rihanna, Black Eye Peas, entre outros.

Ivete Sangalo e Gustavo Lima, também passaram pelo palco do FV2018.

Chuva não desanima público animado no segundo dia do Festival de Verão | Foto: Divulgação/ATarde

