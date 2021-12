Chucho Valdés faz apresentação única em Salvador

Consagrado pianista, compositor, arranjador e bandleader, o cubano Chucho Valdés chega à capital baiana este mês para uma apresentação única. O artista se apresenta no sábado (13), às 21h, na Sala Principal do TCA. Os ingressos já estão à venda e variam de R$ 140/ R$ 70 (filas A a P) a R$ 80/ R$ 40 (filas Z1 a Z11).

Vencedor de cinco Prêmios Grammy e de três Grammy Latinos, Chucho Valdés é considerado um dos nomes mais influentes do moderno Jazz Afro-Cubano. Nesta apresentação inédita em Salvador, ele mostra as músicas do seu trabalho mais recente, "Border-Free", composto por oito faixas.

Ele será acompanhado pela banda "The Afro-Cuban Messengers", que reuniu em 2012 e é integrada por Yaroldy Abreu (percussão), Dreiser Durruthy Bombalé (tambores e voz), Reinaldo Melián (trompete), Gastón Joya (baixo) e Rodney Barreto (bateria). O show faz parte da programação da SÉRIE TCA 2014.

adblock ativo