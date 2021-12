Se estivesse vivo, o cantor Chorão faria 44 anos nesta quarta-feira, 9 de abril. Nas redes sociais, fãs do artistas já postam homenagens ao líder da Charlie Brown Jr.

No Instagram do grupo Charlie Brown Jr. uma mensagem pra os seguidores pede o uso da hashtag #ParabénsChorão. como forma de homenagear o cantor.

"Hoje é dia de festa no céu! Vamos bombar a hashtag #ParabénsChorão, para homenagear nosso ídolo! Que hoje seja um dia de muita paz e alegria! Salve, FAMÍLIA CHARLIE BROWN! #CBJROficial #FamíliaCBJR #CHORÃOETERNO".

Na lista de comentários, os fãs também deixam seus depoimentos saudosos. "Ta no coração, sempre na memória e tatuada na pele a sua lembrança!!!", disse um dos seguidores.

"Parabéns eterno Chorão saudades brow", escreveu outro fã.

Alexandre Magno Abrão, o Chorão, foi encontrado morto em seu apartamento na Rua Morás, em Pinheiros, em São Paulo, na madrugada do dia 6 de março do ano passado. Ele foi vítima de uma overdose de cocaína, além do uso de remédios e bebidas.

