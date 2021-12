Chorão, do Charlie Brown, é encontrado morto em São Paulo

O cantor Chorão, vocalista da banda Charlie Brown Jr, foi encontrado morto no apartamento onde morava no bairro de Pinheiros, zona oeste de São Paulo, na madrugada desta quarta-feira, 6.

O corpo do cantor foi encontrado por volta das 4h30 desta manhã, pelo motorista da banda. A Polícia Civil está no apartamento de Chorão para fazer a perícia e descobrir a causa da morte. O cantor liderava a banda que foi formada na cidade de Santos, no litoral de São Paulo, na década de 90, e completaria 43 anos em abril.

Segundo a polícia, o motorista encontrou o cantor desacordado em seu apartamento, na região de Pinheiros, zona oeste da cidade. O Samu foi acionado, mas quando os socorristas chegaram ao local, o vocalista já estava morto.

De acordo com informações iniciais, Chorão se encontrava sozinho no apartamento e era procurado por amigos desde a tarde desta terça-feira, 5. Como ele ainda não havia sido localizado, o motorista, que possuía a chave da porta, resolveu ir até o apartamento, acompanhado pelo segurança da banda. O quarto do cantor estava revirado e o corpo também apresentava ferimentos na cabeça.

O músico estaria passando por um período de depressão por conta da recente separação da esposa, que foi informada sobre o ocorrido e saiu de Santos, onde mora, a caminho de São Paulo.

O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Paulo. O delegado responsável chegou ao prédio por volta das 7h40. A morte de Chorão foi o assunto mais comentado do Twitter no Brasil e no mundo.

Histórico - O paulistano Alexandre Magno Abrão adotou a cidade de Santos na juventude, onde criou a banda Charlie Brown Jr, em 1992. Em 20 anos de carreira, a banda lançou 10 discos e vendeu 5 milhões de cópias.

Além de vocalista, Chorão era responsável pela direção artística e executiva da banda e o único integrante que permaneceu em todas as formações. O último álbum "Música Popular Caiçara", foi lançado em 2012.

O apelido surgiu ainda na adolescência, quando ele "chorava" quando não acertava as manobras do skate. Além de músico, também foi roteirista dos filmes "O Magnata" e "O Cobrador", que está em andamento, e também empresário de marcas de skate.

Durante a carreira, Chorão se envolveu em inúmeras polêmicas. Uma delas foi a briga com o também cantor Marcelo Camelo, da banda Los Hermanos. Os dois viajavam no mesmo voo quando, após uma discussão, Chorão atingiu o rosto de Marcelo com um soco.

O cantor da banda CPM 22, Badauí, também foi vítima da língua ferina de Chorão. Durante um show em São Paulo, o cantor chamou Badauí de playboy e falso, e o acusou de falar mal de sua banda para uma revista.

Com o baixista Champignon, amigo e colega de banda, o músico passou por momentos de conflitos. A última briga aconteceu durante um show no Paraná. Após ser xingado pelo vocalista, Champignon deixou o palco. Entretanto, em um show realizado em Fortaleza, Chorão agradeceu a volta do baixista à banda.

