Chico Buarque anuncia volta aos palcos com turnê do novo álbum Caravanas

Chico Buarque usou as redes sociais para anunciar sua volta aos palcos, na primeira turnê desde 2012. Por enquanto, há shows marcados em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. É a turnê do disco Caravanas, lançado em agosto deste ano.

A estreia é no dia 13 dezembro, em Belo Horizonte, no Palácio das Artes. Segundo o comunicado, depois o show segue para temporada de três semanas no Rio de Janeiro – de 4 a 21 de janeiro de 2018, no Vivo Rio. Após o Carnaval, a turnê desembarca em São Paulo para quatro semanas de apresentações no Tom Brasil: do dia 1º a 11 de março e de 22 de março a 1º de abril.

Os preços dos ingressos variam entre R$ 200 (no setor mais barato em São Paulo) a R$ 490 (nos setores mais caros de cada show), com direito à meia-entrada. A turnê deve se estender ainda para outras capitais, a serem anunciadas em breve. Salvador deve ser uma delas em 2018.

Chico lançou Caravanas no dia 25 de agosto. Sob a direção e produção de Luiz Claudio Ramos, o compositor ergueu seu 23º trabalho de estúdio.

As vendas para o show de Belo Horizonte começam nesta quarta-feira. Os ingressos para a temporada carioca estarão disponíveis a partir de 13 de outubro e, para São Paulo, em 18 de outubro.

