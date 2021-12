Chiclete com Banana e Harmonia animam a festa #partiupf

As bandas Chiclete com Banana e Harmonia do Samba vão animar a Praia do Forte no sábado, 16, na festa #partiupf, a partir das 16h. Além das bandas, Dorgival Dantas também vai se apresentar no Espaço Praia do Forte. Os ingressos já estão à venda e custam R$80 (pista), R$170 (camarote masculino) e R$150 (camarote feminino).

O público vai poder conferir mais uma das últimas apresentações de Bell Marques no comando do Chiclete com Banana, que ficará sem o vocalista após o Carnaval. A banda vai relembrar sucessos como Voa, Voa e Cabelo Raspadinho. Já os meninos liderados por Xanddy vão levar o clima da Melhor Segunda-feira para a Praia do Forte.

