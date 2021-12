A banda Chiclete com Banana realizou uma coletiva na noite desta quinta-feira, 6, para apresentar a nova formação da banda e a nova música de trabalho intitulada Vida que Segue.

O ex-vocalista da banda Via Circular, Rafa Chaves, foi anunciado oficialmente como nova voz do grupo formado pelos músicos Wado Marques, Lelo Lobão, Deny e Walter Cruz.

"Estávamos imaginando que a primeira apresentação seria no Axé Brasil, em BH, no dia 5 de abril. Esse era o nosso projeto. Mas acho que no dia 15 de março nós já estaremos nos apresentado em Brasília", disse Wadinho sobre a estreia de Rafa.

Foram apresentadas também as expectativas do grupo em relação aos novos trabalhos do grupo, que logo depois do Carnaval já sairá em turnê que leva o mesmo nome da nova música, e já tem uma apresentação marcada na Alemanha.

Além da turnê, estão planejados para este ano a gravação de um DVD e novo CD, com músicas inéditas e algumas regravações, como Flor da Manhã, Chamego, Amar é Bom e outros sucessos.

Ouça a nova aposta do grupo, Vida que Segue:

Chiclete com Banana apresenta nova música e nova formação

